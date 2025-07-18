В Темиртау утонул 56-летний мужчина: тело нашли на глубине пяти метров
Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сегодня, 21:20
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Сегодня, 21:20Сегодня, 21:20
72Фото: pixabay.com
В Темиртау 56-летний мужчина погиб в техническом канале, передает BAQ.KZ. со ссылкой на eKaraganda.
Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, трагедия случилась на территории АО Qarmet. Известно, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данным ДЧС, поисково-спасательные работы начались в 11:30 и продолжались в течение нескольких часов. В операции участвовали восемь сотрудников службы ЧС, два плавсредства и четыре единицы техники. К поискам также подключились сотрудники полиции.
Тело мужчины было обнаружено около 16:10 на глубине пяти метров и в 15 метрах от берега. На момент трагедии он был в одежде. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
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