В Темиртау 56-летний мужчина погиб в техническом канале, передает BAQ.KZ. со ссылкой на eKaraganda.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, трагедия случилась на территории АО Qarmet. Известно, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ДЧС, поисково-спасательные работы начались в 11:30 и продолжались в течение нескольких часов. В операции участвовали восемь сотрудников службы ЧС, два плавсредства и четыре единицы техники. К поискам также подключились сотрудники полиции.

Тело мужчины было обнаружено около 16:10 на глубине пяти метров и в 15 метрах от берега. На момент трагедии он был в одежде. Все обстоятельства произошедшего уточняются.