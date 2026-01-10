В городе Темиртау Карагандинской области сотрудники отдела по противодействию наркопреступности задержали 37-летнего местного жителя, передает BAQ.KZ со ссылкой Polisia.kz.

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, что сразу привлекло внимание полицейских. При личном досмотре у него обнаружили два пакетика с наркотическими веществами: мефедрон общим весом около 2 граммов и PVP весом около 1 грамма.

По месту жительства задержанного полицейские изъяли ещё 5 граммов порошкообразного вещества со специфическим запахом, которое направлено на экспертизу для установления состава. Кроме того, в квартире нашли предметы, свидетельствующие о причастности мужчины к употреблению наркотиков, включая пластмассовую бутылку и пипетки с остатками неизвестного вещества. Изъяты также мобильные телефоны, которые могут содержать важную информацию для расследования.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических веществ. Кроме того, он привлечён к ответственности за появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения. Расследование продолжается.