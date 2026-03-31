Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с авторской статьей в американском журнале The National Interest, в которой подробно изложил значение конституционного референдума и направления развития страны.

О референдуме и поддержке граждан

Глава государства отметил, что прошедший референдум стал важным этапом в развитии страны.

"Недавний конституционный референдум в Казахстане подтверждает приверженность страны курсу на национальное развитие. Казахстан вступает в один из наиболее важных этапов своей политической трансформации – такого этапа не было за все 35 лет независимости", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул высокий уровень участия граждан.

"Рекордная явка – 73,12% и 87,15% голосов «за» убедительно свидетельствуют о широкой общественной поддержке конституционных изменений", – отметил Президент.

О содержании новой Конституции

По словам Токаева, обновленный Основной закон отражает запрос общества.

"Граждане одобрили новую Конституцию Казахстана, которая отражает подлинное стремление народа жить в справедливом и правовом государстве. В ее основе – принцип Закона и Порядка, неукоснительное уважение и защита основных прав и свобод человека, модернизация общества", – говорится в статье.

Президент отдельно подчеркнул роль документа для будущих поколений.

"Это важный шаг вперед, направленный на то, чтобы оправдать ожидания будущих поколений. Именно поэтому я убежден, что новая Конституция станет своего рода «дорожной картой» для молодежи на многие годы вперед", – написал он.

О политических реформах

В статье также раскрываются институциональные изменения.

"Новая Конституция закладывает прочную основу и дополнительно укрепляет наше стратегическое видение: «Сильный Президент, Влиятельный Парламент и Подотчетное Правительство", – отметил Токаев.

Президент сообщил о реформировании системы власти.

"Отмена президентской квоты усиливает независимость законодательной ветви власти. Переход к однопалатному парламенту позволит повысить оперативность и ответственность в законотворческой деятельности", – говорится в публикации.

О правах граждан

Особое внимание уделено правам человека.

"В центре новой Конституции – люди, а не только идея улучшения государственного управления. Впервые самый объемный раздел Основного закона посвящен защите прав и свобод человека", – подчеркнул Президент.

Также закрепляется участие граждан в принятии решений.

"Вводится норма, согласно которой будущие изменения Конституции будут утверждаться на общенациональном референдуме, тем самым право принимать ключевые решения закрепляется за народом", – отметил он.

О развитии экономики и инвестиций

В статье говорится и о влиянии реформ на экономику.

"Новая Конституция формирует стратегическую основу для развития страны, способствует укреплению стабильности и повышает ее глобальную конкурентоспособность", - написал Токаев.

Он подчеркнул инвестиционную привлекательность Казахстана.

"Казахстан уже является самым привлекательным направлением для прямых иностранных инвестиций в Центральной Азии, на нашу страну приходится почти 70% всех поступающих в регион инвестиций", – отметил Президент.

О будущем страны

Президент отдельно остановился на технологическом развитии.

"Реформы необходимы для ускорения перехода Казахстана к полностью цифровому государству и инновационной экономике", – говорится в статье.

Завершая публикацию, Токаев подчеркнул значение принятой Конституции.