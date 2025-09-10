Национальный Банк Казахстана официально сообщил об участившихся случаях мошенничества, в которых злоумышленники используют нейросетевые технологии и дипфейки для обмана граждан, передает BAQ.KZ.

Поддельные видеоролики, созданные с применением искусственного интеллекта, распространяются через рекламу в социальных сетях — таких как YouTube, Instagram и TikTok.

В мошеннических видео фигурируют якобы официальные лица — руководство Нацбанка, представители госорганов и силовых структур. Гражданам обещают бесплатную помощь в возврате утраченных денежных средств, однако целью подобных материалов является не помощь, а обман.

Для создания этих роликов применяются технологии дипфейк — они позволяют синтезировать голос, внешность и мимику реальных людей, делая видео визуально достоверными. Это делает такие фейки особенно опасными: они способны манипулировать общественным мнением и подрывать доверие к государственным структурам.

Национальный Банк настоятельно рекомендует казахстанцам сохранять бдительность. Особое внимание стоит уделять неестественным движениям лица, искажениям изображения и общему стилю видео. Проверять достоверность информации необходимо исключительно через официальные источники, не переходить по подозрительным ссылкам и игнорировать сообщения от неизвестных аккаунтов в мессенджерах.

Также мошенники создают фальшивые сайты и аккаунты, которые внешне копируют ресурсы банков и госорганов. Часто они используют фотографии известных лиц, чтобы вызвать доверие у пользователей.

Регулятор напоминает: Национальный Банк не работает с физическими лицами напрямую, не ведет расчётов с населением, не предлагает инвестиции или страхование, не проводит видеозвонков и не обслуживает счета частных лиц.

Если вы столкнулись с подобными мошенническими схемами, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.