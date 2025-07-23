В Берлине 23 июля прошла необычная акция протеста: сотрудники TikTok устроили сплав по реке Шпрее на лодках, выражая протест против массовых сокращений в компании, передает BAQ.KZ. Забастовка организована профсоюзом Ver.di и стала ответом на планы компании ByteDance — владельца TikTok — заменить модераторов контента и сотрудников отдела TikTok Live искусственным интеллектом и аутсорсинговыми структурами.

По данным Ver.di, TikTok намерен сократить около 150 модераторов и 15 сотрудников TikTok Live. Протестующие заявляют, что на протяжении последних месяцев они сами обучали ИИ, который теперь займет их места.

"В течение последних нескольких месяцев сотрудникам пришлось обучать искусственный интеллект, который теперь возьмет на себя их обязанности", — отметили в профсоюзе.

После сплава по Шпрее участники забастовки провели митинг, где озвучили свои требования. Сотрудники настаивают на выплате выходного пособия в размере трёхгодичной зарплаты и увеличении срока уведомления об увольнении до 12 месяцев. Однако, как сообщает Ver.di, руководство TikTok отказалось вести переговоры.

Особое беспокойство вызывает возможное влияние увольнений на миграционный статус иностранных сотрудников, для которых потеря работы может повлечь лишение вида на жительство в Германии.