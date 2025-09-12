На Токио обрушились рекордные по интенсивности дожди, вызвавшие наводнения, отключения электричества и серьезные перебои в транспортной системе японской столицы, передает BAQ.KZ.

Стихийное бедствие уже привело к гибели одного человека и многочисленным разрушениям.

По информации Kyodo News, в четверг в районе Ота выпало 88,5 мм осадков, а в самом Токио — 92 мм. Это — абсолютный рекорд по объему осадков за всю историю наблюдений. В нескольких районах зафиксировано до 130 мм в час, что спровоцировало выход рек из берегов, подтопление домов и разрушения.

В результате разгула стихии двое мужчин пострадали в токийском порту, когда из-за непогоды обрушились штабелированные контейнеры. Один из них, 40-летний оператор тяжелой техники, погиб на месте. Его 60-летний коллега был госпитализирован с травмами.

Серьезно пострадала транспортная инфраструктура: движение поездов между Токио и префектурой Канагава полностью остановлено — около 100 тысяч пассажиров не смогли добраться до места назначения; в аэропорту Ханэда отменены и задержаны десятки рейсов; без электричества остались более 6200 домохозяйств, из них свыше 4200 — в самом Токио.

В ряде районов столицы, в том числе Сэтагая и Синагава, вышли из берегов местные реки, затоплены улицы и подвалы. Власти призвали к эвакуации более 1200 семей, выпустив экстренные уведомления.

Японское метеорологическое агентство предупреждает о высоком риске оползней, разливов рек и града, который уже был зафиксирован в некоторых частях мегаполиса. Также возможны новые грозы и шквальные ветра.

Жителей просят оставаться дома, избегать поездок и внимательно следить за предупреждениями. Спасательные службы работают в усиленном режиме.