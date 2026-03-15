Граждане Казахстана в Японии одними из первых приняли участие в голосовании на референдуме по новой Конституции, передает BAQ.kz.

Первой проголосовавшей на участке в Токио стала студентка 3 курса университета «Нихон» Жібек Айдын.

«Рассматриваемый вопрос имеет важное значение для дальнейшего развития нашей страны. Проведение референдума обеспечивает открытость и всестороннее обсуждение, позволяя учесть мнение общества и принять взвешенное решение. Государство создаёт необходимые условия для участия каждого гражданина, и наш гражданский долг – проявить активную позицию», — сказала Жібек Айдын.

Она также подчеркнула, что благодаря работе дипломатических представительств Республики Казахстан соотечественники, находящиеся за рубежом, получили возможность реализовать своё избирательное право.