Токийская полиция задержала семерых человек, включая членов японской мафии якудза, по подозрению в ограблении перевозчиков денег в столице Японии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kyodo.

По данным следствия, злоумышленники атаковали инкассаторов, которые загружали в автомобиль три чемодана с наличными на сумму около 420 млн иен (примерно $2,7 млн). Нападавшие распылили слезоточивый газ, похитили деньги и скрылись на машине, за рулем которой находился их сообщник. Во время бегства они также сбили случайного пешехода.

Среди задержанных - 21-летний член крупнейшего мафиозного синдиката Японии "Ямагути-гуми".

"Полиция также проверяет возможную причастность подозреваемых к другой попытке ограбления, произошедшей в тот же день на парковке международного терминала аэропорта Ханэда", - пишет издание.

Тогда преступники напали на перевозчиков денег, однако похитить средства им не удалось.