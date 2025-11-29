  • 29 Ноября, 17:39

В торговом центре Калифорнии произошла стрельба, ранены два человека

Полиция квалифицирует произошедшее как "единичный эпизод".

Фото: Report

В американском городе Сан-Хосе, штат Калифорния, произошла стрельба в одном из торговых центров, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.

В результате инцидента двое человек получили ранения и были госпитализированы. Информации о погибших не поступало.

Полиция квалифицирует произошедшее как "единичный эпизод", однако посетителей торгового центра эвакуировали из зоны происшествия. На месте работают правоохранители и проводится расследование обстоятельств случившегося.

