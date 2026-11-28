В трех городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха
28 ноября неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Шымкенте, Туркестане и Атырау.
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В трех городах Казахстана 28 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Жителям рекомендуют учитывать погодные факторы при планировании дня.
По информации синоптиков, НМУ прогнозируются в Шымкенте, Туркестане и Атырау.
Неблагоприятные метеорологические условия возникают при сочетании таких факторов, как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они препятствуют рассеиванию вредных веществ и могут приводить к ухудшению качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
На уровень загрязнения также влияют погодные условия, в том числе ветер, осадки, влажность и температура воздуха.
В период НМУ жителям рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от длительных прогулок.
Людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми и аллергическими заболеваниями при выходе на улицу следует иметь при себе необходимые лекарства. Также рекомендуется ограничить физические нагрузки на открытом воздухе, а занятия спортом перенести в закрытые помещения.
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