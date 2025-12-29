По состоянию на 09:00 29 декабря 2025 года в трех областях Казахстана на трех участках республиканских автодорог введены ограничения движения, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Атырауской области движение ограничено на участке автодороги "Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау" с 130-го по 210-й километр, на отрезке от Кульсары до границы с Мангистауской областью.

В области Жетысу ограничения действуют на автодороге "Ушарал — Достык" с 84-го по 164-й километр, на участке Коктума — станция Достык.

В Мангистауской области движение ограничено на автодороге "Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау" с 210-го по 632-й километр, от границы с Атырауской областью до села Шетпе.

Для обеспечения проезда и содержания дорожной сети в настоящее время задействована 521 единица специальной техники, работы продолжаются в штатном режиме.