В Казахстане некоторые регионы отстают от графика выполнения планов по обеспечению населения питьевой водой. Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС РК Бакытжан Жунисбеков, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Жунисбекова, дефицита воды как такового нет, однако есть риски несвоевременного завершения проектов.

"Названные регионы в данном случае не остро испытывают дефицит воды, а именно отстают по графику выполнения работ от намеченных нами планов. Есть риск их незавершения, но мы сейчас принимаем меры для того, чтобы ускорить эти работы. Это Абайская область, город Алматы, Костанайская область, Улытау", – пояснил он.

Всего 46 проектов отстают от плана. В них строительные работы не достигли 80%.

Ранее в Минпромышленности заявили, что намерены выровнять тарифы на водоснабжение по регионам, чтобы устранить разрыв в стоимости между областями.