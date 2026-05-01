В Центральном Казахстане началось строительство ветроэлектростанции

В Карагандинской области официально дан старт строительству ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 500 МВт, передает BAQ.KZ.

По информации министерства энергетики, проект реализуется компанией China Energy International Group совместно с Самрук-Энерго в рамках межправительственного соглашения между Казахстаном и Китаем.

Общий объем инвестиций составит 645 млн долларов США. Ожидается, что станция будет вырабатывать до 1,6 млрд кВт·ч «зеленой» электроэнергии в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2029 года.

Реализация проекта позволит ежегодно сокращать выбросы углекислого газа примерно на 1,3 млн тонн, что окажет значительный положительный экологический эффект.

В целом в Казахстане уделяется особое внимание развитию международного сотрудничества в сфере ветроэнергетики с использованием систем накопления энергии. Так, в Жамбылской области начато строительство ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт при участии компании TotalEnergies. Кроме того, в Павлодарской области реализуется аналогичный проект мощностью 1 ГВт совместно с State Power Investment Corporation.