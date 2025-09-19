В центре Алматы в ходе масштабной операции "Участок" выявлено 71 притон и нелегальный салон, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Мероприятия проводятся на территории жилых комплексов "Манхэттен", "Ақбұлақ" и "Каусар" сотрудниками полиции Алмалинского района. Основная цель рейдов — пресечение деятельности, связанной с оказанием интимных услуг и незаконным функционированием салонов.

Собственники квартир, предоставившие свои помещения для противоправной деятельности, привлечены к ответственности. Также меры воздействия применены к лицам, проживавшим в этих квартирах без регистрации или удостоверяющих документов.

Начальник управления полиции Алмалинского района Максат Пшан подчеркнул важность совместных усилий в поддержании порядка: "Поддержание общественного порядка — это наша общая задача. Сотрудники полиции ежедневно проводят профилактическую работу, чтобы пресечь противоправные факты, а жители должны быть ответственны за безопасность и правопорядок там, где они проживают. Призываю граждан не оставаться равнодушными и сообщать о нарушениях", — резюмировал он.