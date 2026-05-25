В центре Экибастуза пятилетний ребенок упал в открытый колодец
Инцидент произошел в центре города, ребенка из колодца достали спасатели.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Экибастузе возле культурного центра «Өнер» пятилетний ребенок упал в открытый колодец.
Мать пострадавшего рассказала, что ее сын 2019 года рождения случайно провалился в открытый колодец глубиной более двух метров. Опасный участок находился прямо рядом с культурным центром. По ее словам, территория не была ограждена, предупреждающие знаки и защитные конструкции отсутствовали.
В результате падения ребенок получил травмы. Сейчас он проходит лечение в одном из медицинских учреждений города. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения возле культурного центра. На кадрах видно, как ребенок падает в колодец, а затем самостоятельно выбирается наружу.
По факту произошедшего комментарий дали в управлении полиции Экибастуза.
«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции.
В ходе расследования будут установлены лица, ответственные за содержание и безопасность данного участка.
Самое читаемое
- 55-летняя казахстанка протянула автобус весом 13,5 тонны и обновила мировой рекорд
- Крупнейшая ракета SpaceX взлетела без экипажа в космос
- Студентка Карагандинского университета погибла под колесами автомобиля в Караганде
- Дорожные работы охватили сразу несколько районов Актобе
- Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечает день рождения