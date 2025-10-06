В Шахтинске прошёл масштабный экологический субботник в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

В этот день центральный парк города наполнился детскими голосами, смехом, заботой о природе и свежим запахом молодых деревьев.

Школьники, волонтёры, педагоги и родители объединились, чтобы сделать любимое место отдыха чище, зеленее и уютнее. Вместе они посадили 200 саженцев карагача, пообещав беречь каждое деревце и сохранять красоту окружающей среды.

Помогая детям с посадкой, взрослые делились опытом и рассказывали о важности заботы о природе. Горожане отмечают, что парк давно стал любимым местом для прогулок, и теперь он станет ещё более привлекательным благодаря совместным усилиям.

Особую атмосферу акции создал баннер, на котором каждый участник мог оставить свои пожелания и добрые мысли. Дети писали трогательные послания — слова благодарности природе, мечты о зелёном будущем и обещания не мусорить и защищать окружающий мир.

Организаторы подчёркивают, что "Таза Қазақстан" — это не разовая кампания, а важная, долгосрочная инициатива, нацеленная на формирование экологической культуры и ответственности у каждого жителя страны.