В центре Шахтинска появились сотни новых деревьев
Шахтинск присоединился к акции "Таза Қазақстан".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Шахтинске прошёл масштабный экологический субботник в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.
В этот день центральный парк города наполнился детскими голосами, смехом, заботой о природе и свежим запахом молодых деревьев.
Школьники, волонтёры, педагоги и родители объединились, чтобы сделать любимое место отдыха чище, зеленее и уютнее. Вместе они посадили 200 саженцев карагача, пообещав беречь каждое деревце и сохранять красоту окружающей среды.
Помогая детям с посадкой, взрослые делились опытом и рассказывали о важности заботы о природе. Горожане отмечают, что парк давно стал любимым местом для прогулок, и теперь он станет ещё более привлекательным благодаря совместным усилиям.
Особую атмосферу акции создал баннер, на котором каждый участник мог оставить свои пожелания и добрые мысли. Дети писали трогательные послания — слова благодарности природе, мечты о зелёном будущем и обещания не мусорить и защищать окружающий мир.
Организаторы подчёркивают, что "Таза Қазақстан" — это не разовая кампания, а важная, долгосрочная инициатива, нацеленная на формирование экологической культуры и ответственности у каждого жителя страны.
Самое читаемое
- Педагогов Жамбылской области поздравили с Днём учителя и вручили денежные сертификаты
- Военнослужащий КНБ умер от менингококцемии в Алматинской области
- Ущерб на миллионы евро нанесло Наводнение в Болгарии
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
- Фотоловушка в "Алтын-Эмеле" запечатлела редких куланов