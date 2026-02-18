В Центральной избирательной комиссии Казахстана напомнили о правилах проведения и публикации результатов опросов общественного мнения, передает BAQ.KZ.

В частности, в ЦИК РК напомнили, что согласно требованиям статьи 7-1 Конституционного закона «О республиканском референдуме», опрос общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, должен проводиться в период его подготовки и проведения в соответствии с нормами, установленными Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Согласно пункту 9 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», опросы общественного мнения, связанные с выборами, вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов.

– В уведомлении, направляемом в Центральную избирательную комиссию, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа. При опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с референдумом, средства массовой информации, онлайн-платформы обязаны указывать юридическое лицо, проводившее опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса, – отметили в ЦИК РК.

При этом публикация результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов референдума, иных исследований, связанных с референдумом, в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

– Нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с референдумом, является основанием для привлечения лица к административной ответственности (статья 120 КоАП), – подчеркнули в Центральной избирательной комиссии РК.

По состоянию на 18 февраля в ЦИК РК поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от четырех юридических лиц с приложением копий соответствующих документов. Это ОО «Научно-исследовательская Ассоциация «Институт демократии» – метод опроса: интервью «face to face»; ТОО «Исследовательский институт «Общественное мнение» – метод опроса: телефонный опрос; ТОО «DATAMETRICS» – метод опроса: методом личного интервью «face to face» с использованием технологии CAPI и Частное учреждение «Институт общественной политики партии «AMANAT» – метод опроса: будут применены методы массового опроса путем проведения интервью «face to face», телефонного опроса, интернет опроса и exit-poll на выходе из избирательных участков.