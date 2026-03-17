В ЦИК рассказали о жалобах и возможных нарушениях на референдуме
Все обращения были рассмотрены в установленные законодательством сроки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В день проведения республиканского референдума в Центральную комиссию поступило 29 обращений, еще 35 - в территориальные комиссии по стране. Об этом на брифинге сообщила член Центральной избирательной комиссии Казахстана Асель Жанабилова, передает BAQ.KZ.
По ее словам, все обращения были рассмотрены в установленные законодательством сроки.
«По всем обращениям незамедлительно даны ответы в соответствии с действующим законодательством. Часть из них была направлена в компетентные органы по принадлежности», — отметила Жанабилова.
Она также подчеркнула, что зафиксированные в день голосования нарушения носили единичный и незначительный характер, учитывая масштаб голосования, которое проходило более чем на 10 тысячах участков.
Кроме того, за ходом референдума следили аккредитованные неправительственные организации. По данным ЦИК, в мониторинге приняли участие более 45 тысяч наблюдателей, которые представили публичные комментарии по итогам голосования.
В целом, как заявила Жанабилова, выявленные отдельные нарушения не повлияли на ход и итоги референдума.
