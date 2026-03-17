В день проведения республиканского референдума в Центральную комиссию поступило 29 обращений, еще 35 - в территориальные комиссии по стране. Об этом на брифинге сообщила член Центральной избирательной комиссии Казахстана Асель Жанабилова, передает BAQ.KZ.

По ее словам, все обращения были рассмотрены в установленные законодательством сроки.

«По всем обращениям незамедлительно даны ответы в соответствии с действующим законодательством. Часть из них была направлена в компетентные органы по принадлежности», — отметила Жанабилова.

Она также подчеркнула, что зафиксированные в день голосования нарушения носили единичный и незначительный характер, учитывая масштаб голосования, которое проходило более чем на 10 тысячах участков.

Кроме того, за ходом референдума следили аккредитованные неправительственные организации. По данным ЦИК, в мониторинге приняли участие более 45 тысяч наблюдателей, которые представили публичные комментарии по итогам голосования.

В целом, как заявила Жанабилова, выявленные отдельные нарушения не повлияли на ход и итоги референдума.