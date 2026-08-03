В ЦИК объяснили, как проголосовать в другом населенном пункте
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Казахстанцы, которые в день выборов будут находиться в другом населенном пункте, смогут проголосовать по открепительному удостоверению. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщил член ЦИК Азамат Айманакумов.
Получить открепительное удостоверение можно в участковой избирательной комиссии по месту постоянной регистрации. Документ будут выдавать с 7 августа до 18:00 22 августа.
Для этого избирателю необходимо подать письменное заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность. После выдачи удостоверения в списке избирателей сделают соответствующую отметку.
«Важно отметить, что открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются, дубликаты не выдаются», – сообщил Азамат Айманакумов.
В ЦИК также уточнили, что получить открепительное удостоверение можно по доверенности. При этом нотариально заверять документ не требуется.
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