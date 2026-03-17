В ЦИК объяснили, кто оплатил участие международных наблюдателей
В ходе голосования в Казахстане работали наблюдатели из 38 стран и 11 международных организаций.
Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Михаил Бортник на брифинге разъяснил порядок финансирования международных наблюдателей, работавших на республиканском референдуме, передает BAQ.KZ.
По его словам, в ходе голосования в Казахстане находились наблюдатели из 38 стран и 11 международных организаций. При этом источники финансирования их деятельности зависели от статуса.
«Наблюдатели, направленные международными организациями, финансируются за счет бюджетов самих этих организаций. Речь идет, в частности, о представителях СНГ, ШОС и других структур. Все расходы - проживание, перелеты, суточные - покрываются ими самостоятельно», - отметил Бортник.
Он также пояснил, что наблюдатели, делегированные иностранными государствами - парламентами и центральными избирательными комиссиями, - также обеспечиваются за счет направляющей стороны.
При этом, как подчеркнул представитель ЦИК, в бюджете, выделенном на проведение республиканского референдума 15 марта, расходы на международных наблюдателей не предусматривались и фактически не производились.
Результаты референдума
Ранее Центральная комиссия референдума озвучила предварительные итоги голосования.
По данным комиссии, общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 482 613 человек.
В голосовании приняли участие 9 127 192 человека, что составляет 73,12% от общего числа избирателей.
За принятие положительного решения по вынесенному вопросу проголосовали 7 954 667 человек, или 87,15% участников референдума.
