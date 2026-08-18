В ЦИК предупредили о запрете на публикацию предвыборных опросов

В Казахстане за пять дней до дня голосования запрещается публиковать результаты социологических опросов, связанных с выборами, а также прогнозы итогов голосования. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Ляззат Суюндик, передает BAQ.KZ.

По ее словам, на сегодняшний день на сайте Центральной избирательной комиссии опубликован список из шести организаций, аккредитованных для проведения социологических опросов, связанных с выборами. При этом только три из них имеют право проводить exit poll в день голосования.

«Exit poll может проводиться в день голосования только за пределами избирательных участков. Проведение exit poll непосредственно на территории избирательного участка запрещено законодательством», – сказала Ляззат Суюндик.

Член ЦИК также напомнила, что за пять дней до голосования и в сам день выборов запрещено публиковать итоги социологических опросов, а также прогнозы, касающиеся возможных результатов голосования.

«Поэтому с этого периода публикация результатов социологических опросов или прогнозов относительно возможных итогов голосования запрещена законом. Хотела бы обратить на это внимание журналистов, общественных деятелей и экспертов», – отметила она.

По словам Ляззат Суюндик, подобная практика применяется и в других странах. Ее цель – дать избирателю возможность перед голосованием самостоятельно обдумать свой выбор и принять решение без внешнего информационного влияния.