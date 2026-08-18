В ЦИК рассказали, как пройдет голосование на выборах в Курултай

Голосование на выборах Курултая пройдет на 10 423 избирательных участках, в том числе на 79 участках при представительствах Казахстана в 61 иностранном государстве. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщил член ЦИК Азамат Айманакумов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Голосование будет проходить с 07:00 до 20:00.

Вместе с тем, на некоторых участках, к примеру, образованных в воинских частях, на непрерывно действующем производстве, вахтовых поселках, домах отдыха, санаториях больницах и так далее, участковая комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все граждане, включенные в список.

«Находящиеся в помещении для голосования лица обязаны строго соблюдать правила, установленные участковой избирательной комиссией. Председатель соответствующей участковой избирательной комиссии регулирует количество граждан, находящихся в помещении для голосования одновременно, ответственен за порядок и имеет право потребовать от любого, кто нарушает положения Конституционного закона “О выборах в Республике Казахстан” и препятствует проведению голосования, покинуть помещение», – сообщил Азамат Айманакумов.

Он подчеркнул, что в день выборов в помещении для голосования запрещено присутствие посторонних лиц.

В случае нарушения законодательства Республики Казахстан о выборах член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования по мотивированному решению избирательной комиссии, принятому в письменной форме.

Член ЦИК также напомнил о возможностях граждан проголосовать на дому, если они не могут прибыть на участок по состоянию здоровья или по причине ухода за больным членом семьи.

Итоги выборов депутатов Курултая устанавливаются Центральной избирательной комиссией в десятидневный срок со дня проведения выборов.