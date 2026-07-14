В ЦИК рассказали, сколько «Байтак» заплатила за участие в выборах Курултая

Политическая партия "Байтак" перечислила в Центральную избирательную комиссию 41,9 млн тенге избирательного взноса для участия в выборах депутатов Курултая. Об этом на брифинге сообщил член ЦИК Михаил Бортник, передает корреспондент BAQ.KZ.

Михаил Бортник напомнил, что порядок внесения избирательного взноса политическими партиями регулируется статьей 88 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан".

По его словам, политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов, обязаны перечислить избирательный взнос на счет Центральной избирательной комиссии. Его размер составляет 15 МРП за каждого кандидата, включенного в партийный список.

При этом законодательством предусмотрены исключения.

"Избирательный взнос не уплачивается политическими партиями, которые на предыдущих выборах получили пять и более процентов голосов избирателей", – пояснил Бортник.

Он отметил, что партия "Байтак" на предыдущих выборах набрала 2,3% голосов избирателей. В связи с этим она должна была оплатить 70% установленного размера избирательного взноса.

"В партийный список партии “Байтак” включено 47 человек. За каждого кандидата внесено по 892 500 тенге. Общая сумма избирательного взноса составила 41 947 500 тенге, которая перечислена на счет Центральной избирательной комиссии", – сообщил член ЦИК.

В Центральной избирательной комиссии отметили, что внесение избирательного взноса является одним из обязательных условий регистрации партийных списков кандидатов. После проверки представленных документов ЦИК примет решение о регистрации каждой политической партии для участия в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года.