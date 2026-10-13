В ЦИК разъяснили, кто может стать депутатом маслихата в Казахстане

На предстоящих внеочередных выборах депутатов маслихатов Казахстана кандидатов смогут выдвигать политические партии, общественные объединения, а также сами граждане. Об этом сообщили на заседании Центральной избирательной комиссии, передает BAQ.KZ.

Как пояснили в ЦИК, выборы пройдут по смешанной системе – по партийным спискам и одномандатным избирательным округам.

При этом порядок выдвижения кандидатов будет различаться.

По партийным спискам кандидатов выдвигают политические партии, зарегистрированные в органах юстиции. В одномандатных округах баллотироваться смогут также кандидаты от общественных объединений и самовыдвиженцы.

Какие требования предъявляются к кандидатам

В ЦИК напомнили, что депутатом маслихата может стать гражданин Казахстана, достигший 20-летнего возраста и соответствующий требованиям избирательного законодательства.

При этом один человек может быть депутатом только одного маслихата.

Политические партии не вправе включать в свои списки граждан, которые не являются их членами. Кроме того, кандидат, включённый в партийный список, не может одновременно баллотироваться по одномандатному округу.

Отдельное требование касается представительства женщин и молодёжи. Их совокупная доля в партийных списках должна составлять не менее 30% от общего числа кандидатов.

Для участия в выборах в порядке самовыдвижения гражданину необходимо подать заявление в соответствующую окружную избирательную комиссию.