В ЦКР высказались о слухах, связанных с проведением грядущего референдума

Нурлан Абдиров поблагодарил всех за выявление фейков.

Сегодня 2026, 11:51
Фото: BAQ.kz - Архив

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров поблагодарил Министерство культуры и информации Казахстана за развенчание слухов о распространении бюллетеней для голосования по домам, передает BAQ.kz.

На заключительном заседании Центральной комиссии референдума по вопросам подготовки и проведения республиканского голосования он подробно остановился на процедуре подготовки бюллетеней.

"Бюллетени из типографии доставляются в сопровождении сотрудников полиции до территориальной избирательной комиссии. Дальше, когда остается от трех дней до одного дня до голосования, они доставляются в соответствии с законом на участке для голосования и все время находятся под охраной полиции. Они за это несут ответственность. Поэтому ложная информация очень опасна", - рассказал Нурлан Абдиров.

 

