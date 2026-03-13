В ЦКР высказались о слухах, связанных с проведением грядущего референдума
Нурлан Абдиров поблагодарил всех за выявление фейков.
Сегодня 2026, 11:51
83Фото: BAQ.kz - Архив
Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров поблагодарил Министерство культуры и информации Казахстана за развенчание слухов о распространении бюллетеней для голосования по домам, передает BAQ.kz.
На заключительном заседании Центральной комиссии референдума по вопросам подготовки и проведения республиканского голосования он подробно остановился на процедуре подготовки бюллетеней.
"Бюллетени из типографии доставляются в сопровождении сотрудников полиции до территориальной избирательной комиссии. Дальше, когда остается от трех дней до одного дня до голосования, они доставляются в соответствии с законом на участке для голосования и все время находятся под охраной полиции. Они за это несут ответственность. Поэтому ложная информация очень опасна", - рассказал Нурлан Абдиров.
