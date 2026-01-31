Проливные дожди в провинции Мерсин на юго-востоке Турции привели к серьёзным последствиям. Об этом сообщили местные власти в соцсети X, передаёт BAQ.KZ.

По официальным данным, в результате схода селевых потоков с гор под водой оказались 51 дом и восемь автомобилей. Спасателям удалось эвакуировать 12 человек. В ряде районов также зафиксированы оползни и обвалы горных пород на автомобильные дороги.

Для ликвидации последствий стихии задействованы более 500 единиц спецтехники и 1 142 сотрудника экстренных служб.

Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся — проливные дожди в регионе ожидаются и 31 января.