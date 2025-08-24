В Туркестанской области из окна квартиры выпал шестимесячный ребенок. Малыш получил тяжёлые травмы и скончался, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.

По данным ДЧС, это уже второй подобный случай в регионе с начала года. Ведомство отмечает, что главной причиной трагедий остаётся отсутствие присмотра за детьми и отсутствие специальных фиксаторов на окнах.

С марта в области ведётся разъяснительная работа среди населения по вопросам детской безопасности. В июне на заседании комиссии обсуждалась необходимость установки оконных ограничителей. С участием волонтёров и при поддержке предпринимателей такие устройства уже начали монтировать в квартирах социально уязвимых семей.

Кроме того, новые строительные нормы обязывают застройщиков устанавливать фиксаторы на окна во всех домах и на каждом этаже. Однако, несмотря на меры, подобные трагедии продолжают происходить.

С начала года в Казахстане зафиксировано 179 случаев выпадения детей из окон, 32 ребёнка погибло. Эксперты и спасатели вновь напоминают: даже несколько минут без присмотра могут стоить жизни.