В Туркестане мужчина избил фельдшера скорой помощи, прибывшего на вызов к беременной женщине, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. Подозреваемый взят под стражу, по факту применения насилия возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл во время осмотра пациентки с подозрением на аппендицит. Пока медик оформлял госпитализацию, муж женщины напал на него. Очевидцы рассказали, что мужчина несколько раз ударил фельдшера по лицу и плечу. Пострадавшего — 26-летнего Кудрета Муталипова — госпитализировали в Туркестанскую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гематомой в области глаза. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

По словам юриста станции скорой помощи Нурмухана Абдуллы, фельдшер отказался писать заявление и простил обидчика. Тем не менее полиция зарегистрировала факт происшествия.

Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. В рамках принципа Закон и порядок будет обеспечена неотвратимость наказания за противоправные действия, — сообщил начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов.

По данным станции скорой помощи, это первый случай в Туркестане в текущем году, когда медработник пострадал при исполнении служебных обязанностей.