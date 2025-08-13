В Туркестане вынесен приговор в отношении Р. Омашева и Э. Ташпулатова, признанных виновными в производстве и сбыте запрещённых некурительных табачных изделий (снюс), передает BAQ.KZ.

Расследование велось Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области. В ходе спецоперации был ликвидирован подпольный цех площадью 1 000 кв. м, в котором ежедневно трудились более 30 человек.

Следствием установлена полная схема незаконного бизнеса — от закупки сырья и организации логистики до каналов сбыта через оптовых поставщиков в Астане, Алматы и Шымкенте.

Из оборота изъято 635 коробок готового снюса и 57 канистр ароматизаторов и токсичных примесей, опасных для здоровья. По решению суда арестованы оборудование и автомобиль, купленный на преступные доходы.

Суд признал Омашева и Ташпулатова виновными и назначил им штраф. Оборудование и автомобиль обращены в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.