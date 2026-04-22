В Туркестане нашли потерявшегося ребенка туриста из США

В Туркестан сотрудники полиции оперативно нашли потерявшегося ребенка туриста из США, передает BAQ.kz.

Инцидент произошел вблизи Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, куда гражданин США Иоаннис Пикалов приехал вместе с семьей.

Во время прогулки его 6-летний сын потерялся. Не сумев самостоятельно найти ребенка, отец обратился за помощью к сотрудникам туристической полиции.

Сразу после обращения правоохранители начали поисковые мероприятия. Были обследованы прилегающие территории, изучены записи камер видеонаблюдения для определения маршрута передвижения ребенка.

Также полицейские проверили близлежащие объекты, включая торговые точки, и передали ориентировки патрульным нарядам.

В результате слаженных действий служб ребенок был найден в течение нескольких часов в одном из магазинов.

Мальчик не пострадал и был передан родителям.

Отец ребенка выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативность и профессионализм.