  • 12 Ноября, 10:16

В Туркестане насмерть избили школьника: полиция начала расследование

Сегодня, 09:27
скриншот из видео Сегодня, 09:27
Сегодня, 09:27
Фото: скриншот из видео

Полиция Туркестанской области расследует обстоятельства гибели ученика 9 класса одной из школ города Туркестана, передает BAQ.KZ.

Трагедия произошла 3 ноября, сообщили в ДП региона.

По предварительной информации, между подростками произошел конфликт, в ходе которого один из учеников ударил одноклассника в грудь. От полученных травм школьник скончался.

Подозреваемый задержан, также установлены и другие участники происшествия. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Ход расследования находится под контролем руководства департамента полиции Туркестанской области.

Между тем в социальных сетях родные погибшего 15-летнего подростка утверждают, что нападавших было несколько — якобы они избивали других школьников по очереди. 

