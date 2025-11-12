Полиция Туркестанской области расследует обстоятельства гибели ученика 9 класса одной из школ города Туркестана, передает BAQ.KZ.

Трагедия произошла 3 ноября, сообщили в ДП региона.

По предварительной информации, между подростками произошел конфликт, в ходе которого один из учеников ударил одноклассника в грудь. От полученных травм школьник скончался.

Подозреваемый задержан, также установлены и другие участники происшествия. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Ход расследования находится под контролем руководства департамента полиции Туркестанской области.

Между тем в социальных сетях родные погибшего 15-летнего подростка утверждают, что нападавших было несколько — якобы они избивали других школьников по очереди.