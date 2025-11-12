В Туркестане насмерть избили школьника: полиция начала расследование
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полиция Туркестанской области расследует обстоятельства гибели ученика 9 класса одной из школ города Туркестана, передает BAQ.KZ.
Трагедия произошла 3 ноября, сообщили в ДП региона.
По предварительной информации, между подростками произошел конфликт, в ходе которого один из учеников ударил одноклассника в грудь. От полученных травм школьник скончался.
Подозреваемый задержан, также установлены и другие участники происшествия. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Ход расследования находится под контролем руководства департамента полиции Туркестанской области.
Между тем в социальных сетях родные погибшего 15-летнего подростка утверждают, что нападавших было несколько — якобы они избивали других школьников по очереди.
Самое читаемое
- Россия считает Казахстан своим особым партнером — Песков
- Полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку в 100 тысяч тенге
- Санкции меняют логику транзита: как Казахстан страхует риски без конфликта с Москвой
- Жамбылец получил 2,5 года тюрьмы за наезд со смертельным исходом
- Накануне визита в Москву в "Российской газете" опубликована статья Токаева