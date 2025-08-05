В августе Туркестан станет главной площадкой для встречи культур, ремёсел и креативной экономики, передает BAQ.KZ. Город примет Международную выставку "Туркестан – город мастеров", участие в которой подтвердили более 140 ремесленников из Казахстана и зарубежья.

Мероприятие впервые пройдёт на территории нового Центра ремёсел — масштабного туристического хаба, строящегося на площади 2,5 гектара в сердце духовно-культурного центра страны. В составе комплекса — 25 архитектурных объектов: мастерские, выставочные павильоны, гостиницы, общественные пространства и торговые ряды. Проект реализуется за счёт частных инвестиций, общий объём которых составляет 5,5 млрд тенге.

С ходом строительства накануне ознакомился вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев. По его словам, выставка станет не только витриной народного искусства, но и инструментом поддержки креативной экономики и укрепления культурной идентичности.

Подобные объекты играют стратегическую роль в развитии внутреннего туризма и формировании креативной экономики. Выставка "Туркестан – город мастеров" станет первым крупным мероприятием, проводимым на территории нового Центра. Проведение выставки направлено на расширение туристического потенциала страны, поддержку творческой индустрии, укрепление культурной идентичности. Это событие станет важным шагом в реализации Национального плана по развитию туристической отрасли и Концепции сохранения и продвижения историко-культурного наследия Республики Казахстан", — отметил он.

Гостей мероприятия ждёт насыщенная программа: помимо ремесленного ярмарочного городка, на территории Центра развернутся гастро-фестиваль с национальными блюдами, шоу воздушных шаров, автомобильное шоу AVTOFEST, розыгрыши призов и концерт с участием звёзд казахстанской эстрады. По данным областного управления туризма, выставка позволит каждому посетителю лично познакомиться с мастерами, увидеть процесс создания уникальных изделий и даже попробовать себя в традиционных техниках ремесленного искусства.

Придание Туркестану статуса города ремесленников с 2025 года усилило его культурную миссию. Новый статус предполагает государственную поддержку мастеров и дальнейшее развитие города как центра туризма тюркского мира.