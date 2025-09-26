В Туркестане прошла торжественная церемония открытия филиала корейского вуза Woosong University Kazakhstan, передаёт BAQ.KZ.

Новое образовательное учреждение призвано укрепить сотрудничество Казахстана и Республики Корея в сфере науки и образования.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров, посол Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ Ик, а также представители Фонда образования "Woosong".

"Сегодня мы стали свидетелями исторического события – открытия филиала одного из ведущих университетов Республики Корея в духовно богатом и древнем Туркестане. Этот университет станет не просто образовательной площадкой, а центром международного сотрудничества, инноваций и подготовки высококлассных специалистов, которые будут формировать интеллектуальный капитал нашей страны", - сказал вице-премьер Ермек Кошербаев.

Министр Саясат Нурбек подчеркнул, что открытие зарубежных филиалов - важный шаг на пути к превращению Казахстана в образовательный хаб Центральной Азии.