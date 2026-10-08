В Туркестане открыли новую площадку для любителей чтения
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В Туркестане появилась новая литературная площадка, где молодежь и любители книг смогут вместе обсуждать произведения казахской и мировой литературы, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат региона.
Первую встречу посвятили роману Оралхана Бокея «Атау-кере». Участники обсудили героев произведения, его основные идеи, духовные ценности и поднятые автором общественные вопросы.
Организаторы отмечают, что формат предполагает свободное обсуждение: читатели могут делиться своими впечатлениями и высказывать собственную точку зрения.
Во встрече также приняли участие поэт Айдар Сейдазым и поэт, корреспондент газеты «Оңтүстік Қазақстан» Бауыржан Ерман. Они рассказали о содержании романа и особенностях творчества Оралхана Бокея.
Площадку планируют сделать постоянной. В дальнейшем здесь будут обсуждать произведения казахских и зарубежных авторов.
Проект реализуется в рамках инициативы «Читающая нация».
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