В Туркестане открыли новую площадку для любителей чтения

В Туркестане появилась новая литературная площадка, где молодежь и любители книг смогут вместе обсуждать произведения казахской и мировой литературы, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат региона.

Первую встречу посвятили роману Оралхана Бокея «Атау-кере». Участники обсудили героев произведения, его основные идеи, духовные ценности и поднятые автором общественные вопросы.

Организаторы отмечают, что формат предполагает свободное обсуждение: читатели могут делиться своими впечатлениями и высказывать собственную точку зрения.

Во встрече также приняли участие поэт Айдар Сейдазым и поэт, корреспондент газеты «Оңтүстік Қазақстан» Бауыржан Ерман. Они рассказали о содержании романа и особенностях творчества Оралхана Бокея.

Площадку планируют сделать постоянной. В дальнейшем здесь будут обсуждать произведения казахских и зарубежных авторов.

Проект реализуется в рамках инициативы «Читающая нация».