В Туркестане открыли новый экопарк площадью 50 гектаров

В Туркестане на берегу реки Карашық в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, открыли новый экопарк «Түркістан» площадью 50 гектаров.

В церемонии открытия принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров. По его словам, новый парк станет современным общественным пространством для отдыха, занятий спортом и семейного досуга жителей и гостей города.

«Открытый по поручению Главы государства экопарк — это не просто место отдыха, а современное пространство, где жители и гости Туркестана смогут встречаться, заниматься спортом и проводить свободное время с пользой», — отметил глава региона.

На территории парка высажены деревья, адаптированные к местному климату, в том числе туранга, клен, акация, тополь и абрикос. Для посетителей оборудованы четыре моста, три волейбольные площадки, футбольное поле, детская игровая зона площадью 4 тыс. квадратных метров, три зоны для рыбалки, 11 площадок для пикника с местами для разведения костра и барбекю.

Кроме того, в экопарке установлены 170 фонарей на солнечных батареях, скамейки, малые архитектурные формы, а также каменные и деревянные скульптуры. При строительстве использовались экологически безопасные материалы.

Открытие новой зоны отдыха сопровождалось общественной акцией «Новая Конституция — правовая культура народа», приуроченной к предстоящему вступлению в силу новой редакции Конституции. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, общественности и молодежных организаций.

Завершился праздничный вечер концертом с участием казахстанских артистов, среди которых Айдана Меденова, Ұшқын Жамалбек и Alem.