В Туркестане открыли первую специализированную вирусологическую лабораторию

В Туркестане открылась современная вирусологическая лаборатория, которая будет работать в структуре Национального центра экспертизы Министерства здравоохранения.

Ранее в Туркестанской области собственной специализированной вирусологической лаборатории не было. Биологические образцы приходилось отправлять для исследования в другие регионы страны.

Теперь диагностику инфекционных заболеваний смогут проводить на месте, что позволит сократить сроки исследований и быстрее реагировать на возможные вспышки.

Лабораторию создали при поддержке международных организаций

Объект построен в рамках проекта Пандемического фонда при поддержке Всемирной организации здравоохранения и ПРООН.

Лаборатория должна усилить эпидемиологический надзор, систему раннего выявления инфекций, а также готовность региона к новым эпидемиологическим угрозам.

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев отметил, что для крупного и густонаселенного региона наличие собственной лаборатории имеет особое значение.

«Это прежде всего скорость диагностики и возможность оперативно реагировать на инфекционные угрозы. Наша задача – последовательно укреплять лабораторную инфраструктуру регионов, чтобы система была готова не только к текущим вызовам, но и к возможным новым эпидемиологическим угрозам», – сказал он.

Уроки пандемии COVID-19

Представитель ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла отметил, что пандемия COVID-19 показала важность сильной лабораторной системы.

«Новая лаборатория в Туркестане поможет обеспечить более быстрый доступ к качественной диагностике, укрепит эпидемиологический надзор и повысит готовность страны к реагированию на угрозы инфекционных заболеваний», – подчеркнул он.

Грант Пандемического фонда также предусматривает развитие биобезопасности, инфекционного контроля и подготовку специалистов системы здравоохранения.

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