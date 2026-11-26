В Туркестане появится новое общественное пространство, посвященное Конституции и истории независимого Казахстана. В парке «Астана» заложили капсулу Аллеи Конституции. Инициатива приурочена к 35-летию Независимости страны и призвана сохранить память о ключевых ценностях казахстанской государственности.

Церемония состоялась в рамках II Международного симпозиума «Диалог культур 2026» и запуска проекта «Площадь государственных символов Республики Казахстан». В мероприятии приняли участие председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, представители зарубежных делегаций и организаторы симпозиума.

Выступая на церемонии, Эльвира Азимова подчеркнула, что Независимость и Суверенитет являются фундаментом государственности, народного единства и самостоятельного развития страны.

«Сегодняшняя закладка капсулы на Аллее Конституции – символ уважения к истории Независимости, приверженности конституционным ценностям и ответственности перед будущими поколениями», – отметила председатель Конституционного Суда.

Особое значение инициативе придает и место ее реализации. Туркестан на протяжении веков остается одним из исторических и духовных центров Казахстана. Аким области Нуралхан Кушеров напомнил о роли города в становлении казахстанской государственности.

«Независимость – главная ценность нашего народа и основа государственности. Ее сохранение, укрепление и передача будущим поколениям – наша общая задача», — подчеркнул глава региона.

Создание Аллеи Конституции призвано подчеркнуть связь исторического наследия с современным развитием страны. Новое пространство станет символом преемственности поколений, уважения к Основному Закону и приверженности принципам верховенства права.

Организаторы рассчитывают, что проект также будет способствовать укреплению национального единства и гражданской ответственности.