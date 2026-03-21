«Мы всегда должны помнить о том, что Туркестан был одним из ключевых политических центров Казахского ханства, в котором принимались судьбоносные решения, определившие будущее нации.

Триста лет назад на земле Ордабасы прошел великий Курултай, оказавший исключительное влияние на историю страны.

Тогда лучшие представители всех трех жузов объединились под единым знаменем. Благодаря этому наши доблестные предки одержали победу в Аныракайской битве и защитили народ от нависшей над ним угрозы.

Эти традиции сплоченности и героизма никогда не прерывались. Мы продолжаем этот исторический путь, проводя важные мероприятия, объединяющие представителей всего нашего народа.

Как известно, второе заседание Национального курултая прошло именно в Туркестане. Здесь я впервые представил концепцию «Адал азамат» («Ответственный гражданин»).

В середине мая в Туркестане запланирована встреча на высшем уровне лидеров Организации тюркских государств. В условиях нынешней нестабильной ситуации в мире это международное мероприятие приобретает особое значение. Правительство и акимат должны уделить первостепенное внимание качественной организации этого саммита», заявил Президент.