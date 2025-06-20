В Туркестанской области в рамках инициативы “Taza Qazaqstan” прошло экологическое мероприятие, организованное Молодежным ресурсным центром управления общественного развития региона. Участие приняли около 100 волонтеров и молодых людей, передаёт BAQ.KZ.

На территории парка “Жибек жолы” участники провели уборку, очистив общественное пространство от мусора, а также раздавали листовки и проводили экологический опрос среди жителей.

Молодежь призывала окружающих поддержать акцию, скандируя лозунги “Мы за чистый город!” и “Присоединяйся к #TazaQazaqstan2025!”

После уборки участники приняли участие в тимбилдинге: провели игры, упражнения и беседы, направленные на укрепление командного духа и развитие экологической культуры.

Мероприятие прошло в рамках усилий по формированию ответственного отношения к окружающей среде и поддержки устойчивого развития.