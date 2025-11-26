В Туркестане вынесен обвинительный приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на субсидирование заработной платы трудоустроенных граждан. Расследование проводил Департамент АФМ по Туркестанской области, передает BAQ.kz.

Установлено, что бывший директор ГКП "Центр трудовой мобильности", сотрудник отдела "Поддержка работодателей" и руководители нескольких коммерческих организаций создали схему незаконного получения государственных средств через фиктивное трудоустройство.

По данным следствия, сотрудник центра, используя ЭЦП предпринимателей, подавал фальсифицированные заявки на участие в госпрограммах, указывая несуществующие рабочие места. После их утверждения оформлялись приказы о приёме на работу граждан, которые фактически нигде не работали.

Предприниматели привлекали знакомых и родственников, убеждая их открыть банковские счета якобы для участия в программах поддержки. В дальнейшем в систему ежемесячно вносились ложные табели рабочего времени, после чего субсидии перечислялись на счета фиктивных работников. Полученные деньги обналичивались и распределялись между участниками схемы.

В результате 78 человек были фиктивно трудоустроены, а государству причинён ущерб свыше 49 млн тенге.

Суд назначил троим фигурантам реальные сроки лишения свободы — от 4 лет 6 месяцев до 5 лет. Двум предпринимателям вынесено наказание в виде ограничения свободы на срок 4 года 6 месяцев.

Причинённый ущерб полностью возмещён. Приговор пока не вступил в законную силу.