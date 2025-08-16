В Туркестане сорудники МЧС спасли годовалого ребёнка, который провалился в выгребную яму во дворе частного дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации ведомства, малыш упал в отверстие уличного туалета, и взрослые не смогли самостоятельно достать его. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели.

"Старшие пожарные-спасатели первого мобильного отряда сержант Куанышбек и Руслан Бердалыулы - с помощью спецтехники спустились на дно ямы и через узкое отверстие успели вытащить ребёнка", - говорится в сообщении ДЧС.

После извлечения ребенка передали врачам.