В Туркестане сотрудники МЧС спасли упавшего в уличный туалет годовалого малыша
После извлечения ребенка передали врачам.
Сегодня, 21:10
В Туркестане сорудники МЧС спасли годовалого ребёнка, который провалился в выгребную яму во дворе частного дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
По информации ведомства, малыш упал в отверстие уличного туалета, и взрослые не смогли самостоятельно достать его. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели.
"Старшие пожарные-спасатели первого мобильного отряда сержант Куанышбек и Руслан Бердалыулы - с помощью спецтехники спустились на дно ямы и через узкое отверстие успели вытащить ребёнка", - говорится в сообщении ДЧС.
После извлечения ребенка передали врачам.
