В Туркестане стартовал чемпионат Азии по асық ату
Сегодня, 03:36
Фото: netsport.kz
В Туркестане на площадках Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи состоялась церемония открытия чемпионата Азии по асық ату, передает BAQ.KZ cо ссылкой на акимат области.
Турнир проводится при поддержке Министерства туризма и спорта РК, фонда "Самрук-Казына" и Спортивного фонда, а большой вклад в организацию внес коллектив университета.
Главная цель чемпионата — развитие традиционных национальных видов спорта, популяризация игры в асық среди молодёжи и повышение международного авторитета этого вида спорта.
