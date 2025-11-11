В Туркестане на площадках Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи состоялась церемония открытия чемпионата Азии по асық ату, передает BAQ.KZ cо ссылкой на акимат области.

Турнир проводится при поддержке Министерства туризма и спорта РК, фонда "Самрук-Казына" и Спортивного фонда, а большой вклад в организацию внес коллектив университета.

Главная цель чемпионата — развитие традиционных национальных видов спорта, популяризация игры в асық среди молодёжи и повышение международного авторитета этого вида спорта.