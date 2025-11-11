  • 11 Ноября, 04:51

В Туркестане стартовал чемпионат Азии по асық ату

Сегодня, 03:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
netsport.kz Сегодня, 03:36
Сегодня, 03:36
126
Фото: netsport.kz

В Туркестане на площадках Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи состоялась церемония открытия чемпионата Азии по асық ату, передает BAQ.KZ cо ссылкой на акимат области.

Турнир проводится при поддержке Министерства туризма и спорта РК, фонда "Самрук-Казына" и Спортивного фонда, а большой вклад в организацию внес коллектив университета.

Главная цель чемпионата — развитие традиционных национальных видов спорта, популяризация игры в асық среди молодёжи и повышение международного авторитета этого вида спорта.

Самое читаемое

Наверх