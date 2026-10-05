В Туркестане стартовал чемпионат Казахстана по ARM-BACK среди детей с особыми потребностями
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В городе Туркестане состоялось открытие чемпионата Республики Казахстан по ARM-BACK среди детей с особыми потребностями. В соревнованиях, организованных адаптивным спортивным центром «Жас жауынгер», участвуют более 80 юных спортсменов из 15 регионов страны.
Главная цель чемпионата — укрепить уверенность детей в своих силах, развить спортивные навыки и способствовать дружескому общению.
В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, председатель благотворительного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чингисбаева и президент федерации ARM-BACK Дмитрий Инютин. Они подчеркнули важность развития инклюзивного спорта и пожелали участникам успехов.
Ертай Алтаев отметил, что в Туркестанской области уделяется особое внимание созданию условий для занятий спортом детей с особыми потребностями. В городе уже работает центр «Жас батыр», где специалисты занимаются более чем с 30 детьми. Кроме того, выделен земельный участок для строительства нового инклюзивного спортивного центра.
«Наша цель — создать возможность для каждого ребенка заниматься спортом, раскрывать свои способности и активно участвовать в жизни общества», — отметил заместитель акима.
Открытие чемпионата завершилось концертной программой с участием местных артистов.
Пресс-служба акима Туркестанской области
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