В Туркестане стартовал чемпионат Казахстана по ARM-BACK среди детей с особыми потребностями

В городе Туркестане состоялось открытие чемпионата Республики Казахстан по ARM-BACK среди детей с особыми потребностями. В соревнованиях, организованных адаптивным спортивным центром «Жас жауынгер», участвуют более 80 юных спортсменов из 15 регионов страны.

Главная цель чемпионата — укрепить уверенность детей в своих силах, развить спортивные навыки и способствовать дружескому общению.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, председатель благотворительного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чингисбаева и президент федерации ARM-BACK Дмитрий Инютин. Они подчеркнули важность развития инклюзивного спорта и пожелали участникам успехов.

Ертай Алтаев отметил, что в Туркестанской области уделяется особое внимание созданию условий для занятий спортом детей с особыми потребностями. В городе уже работает центр «Жас батыр», где специалисты занимаются более чем с 30 детьми. Кроме того, выделен земельный участок для строительства нового инклюзивного спортивного центра.

«Наша цель — создать возможность для каждого ребенка заниматься спортом, раскрывать свои способности и активно участвовать в жизни общества», — отметил заместитель акима.

Открытие чемпионата завершилось концертной программой с участием местных артистов.

Пресс-служба акима Туркестанской области