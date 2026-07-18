В Туркестане стартовал фестиваль искусств «Песни Шамши»

Главная цель фестиваля — популяризация богатого музыкального наследия композитора, развитие национального искусства и поддержка творческого потенциала молодых исполнителей.

В церемонии открытия приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, представители интеллигенции, жители региона и гости города.

В рамках фестиваля известные казахстанские артисты и молодые исполнители исполняют самые популярные песни Шамши Калдаякова. На сцену выйдут квартет «Жігіттер», группы Melomen, «Сарын», Turan Boys, а также Молдир Ауелбекова, Маржан Арапбаева, Алтынай Жорабаева, Досымжан Танатаров, Али Окапов, Газизхан Шекербеков, Аскар Жунисбеков, Канай, Руслан Акынбаев, Аяжан Нурмаханбет, Маржан Ерланкызы, Данияр Барыс, Эльвира Мамытова и другие исполнители.

Ведущими праздничного вечера стали Нурсултан Есжан и Алла Гаврина.

Отмечается, что по инициативе Президента Казахстана Туркестану был присвоен особый статус и принят специальный закон, предусматривающий развитие города как культурного, духовного, исторического и туристического центра тюркского мира. В настоящее время работа в этом направлении продолжается, а туристический поток в город ежегодно растет.

