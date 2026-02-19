В Туркестане врачи провели редкую и сложную операцию: из желудка подростка извлекли трихобезоар массой около 900 граммов, сообщает BAQ.kz.

Девочка поступила в больницу в экстренном состоянии с резким ухудшением самочувствия.

Во время обследования специалисты обнаружили крупное инородное образование в желудке. Как пояснили в Управлении здравоохранения Туркестанской области, волосы не перевариваются и со временем образуют плотный ком, который без своевременного вмешательства может привести к кишечной непроходимости и повреждению стенок желудка.

Врачи подчеркнули, что такие случаи встречаются крайне редко, и своевременная медицинская помощь была критически важна.