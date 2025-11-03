В Туркестане завершилось необычное трудовое разбирательство между бывшим педагогом и руководством образовательной школы, которое закончилось мирным соглашением, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд.

Поводом для конфликта стало увольнение женщины с формулировкой "за совершение аморального поступка" — запись, которая может серьёзно повлиять на дальнейшую профессиональную репутацию любого учителя.

История началась с инцидента, произошедшего в международном аэропорту Алматы. Во время досмотра сотрудниками службы безопасности педагог допустила неудачную шутку, которую восприняли как потенциально опасное высказывание. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса — "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Однако позже линейный отдел полиции прекратил производство за отсутствием состава преступления.

Несмотря на это, администрация школы приняла решение уволить женщину. Считая действия работодателя незаконными, педагог обратилась в суд, указав, что дисциплинарная комиссия проявила предвзятость, не приняла во внимание её объяснения и поспешила с увольнением до официального прекращения уголовного дела. В иске она просила признать приказ о расторжении трудового договора недействительным, изменить формулировку основания увольнения на "по соглашению сторон" и взыскать компенсацию за моральный вред.

Во время судебного разбирательства суд провёл несколько разъяснительных и примирительных бесед. В итоге сторонам удалось достичь согласия. Было заключено мировое соглашение, которое суд утвердил. Согласно договорённости, учебное заведение обязалось внести изменения в приказ об увольнении, обновить данные на онлайн-платформе "enbek.kz" и скорректировать запись в трудовой книжке педагога.

После выполнения взаимных обязательств стороны решили не предъявлять друг к другу претензий. Определение суда вступило в законную силу, поставив точку в истории, начавшейся с неудачной шутки, но завершившейся миром и восстановлением справедливости.