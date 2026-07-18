В Туркестанской области детям раздали «умное» мороженое
18 Июля 2026, 08:56
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18 Июля 2026, 08:5618 Июля 2026, 08:56
113Фото: Polisia.kz
В Туркестанской области полицейские провели необычную профилактическую акцию для детей. Вместо привычных бесед сотрудники полиции угощали ребят мороженым, на упаковке которого были размещены памятки с правилами безопасности.
На наклейках содержались рекомендации по соблюдению правил дорожного движения, безопасному поведению на воде, общению с незнакомцами и действиям в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, полицейские лично пообщались с детьми и напомнили им о правилах поведения на улице, во дворах и во время летних каникул.
По данным Polisia.kz, главная цель акции — рассказать детям о безопасности в доступной и запоминающейся форме. Для юных участников этот день запомнился не только сладким угощением, но и полезными советами.
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