В Туркестанской области зафиксировано 203 случая самовольного перехода фермеров на посев риса — одной из самых водоемких сельхозкультур — без согласования с региональным филиалом РГП "Казводхоз". Об этом сообщила рабочая группа Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Как установили специалисты, в Жетысайском районе 66 крестьянских хозяйств засеяли рис на 1079 га, а в Мактааральском районе — 137 хозяйств на 1128 га, заменив хлопок более влагоемкой культурой, передает BAQ.KZ.

Выращивание риса требует значительного объема воды, что увеличивает нагрузку на ограниченные водные ресурсы региона и повышает риск незаконного водозабора.

"10 июня в силу вступили правила пользования поливной водой, по которым запрещается переходить на более влагоемкие культуры без согласования с поставщиком воды. На сегодня все нарушители заключили с Туркестанским филиалом „Казводхоза“ дополнительные соглашения по подаче воды. В этих соглашениях аграрии указали, что знали о мерах по сокращению объемов посадки влагоемких культур и были осведомлены о возможных рисках нехватки поливной воды. Но они все равно решили посеять рис под свою ответственность и были готовы к тому, что не получат необходимый для полива риса объем воды в случае нехватки в регионе водных ресурсов", — сообщил заместитель председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК Темирлан Абдыкулов.

В министерстве напомнили, что в связи с ситуацией строгие выговоры были объявлены директорам Кызылординского и Туркестанского филиалов РГП "Казводхоз", а также руководителям трёх производственных отделений Туркестанского филиала. Поводом стали рост объёмов посева влагоемких культур и факты незаконного водозабора для полива рисовых полей.

По данным ведомства, в 2024 году фактический посев риса в Туркестанской области составил 13 258 гектаров, что в 3,3 раза превышает установленный лимит в 4 000 гектаров.