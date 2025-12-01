В Казахстане усиливается контроль над деятельностью субъектов естественных монополий, особенно в коммунальном и инфраструктурном секторах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики и его региональные подразделения регулярно проверяют монополистов, чтобы обеспечить качество услуг и защиту прав потребителей.

Контроль проводится как в профилактическом формате, так и через внеплановые проверки. Профилактические мероприятия предполагают выезд к монополисту и вынесение предписаний без возбуждения административных дел, если выявлены нарушения. Такие проверки проводятся по утверждённому графику. Внеплановые проверки назначаются в случаях угрозы жизни и здоровью граждан, опасности для окружающей среды или рисков нарушения законных интересов населения и государства.

За январь–август текущего года комитет провёл 83 внеплановые проверки, в ходе которых нарушения были выявлены в 47 случаях. По итогам было вынесено 47 предписаний, при этом 30 из них уже исполнены. В отношении субъектов естественных монополий возбуждено 426 административных дел, а сумма наложенных штрафов составила 928,9 млн тенге, из которых 432,1 млн уже взысканы.

Для сравнения: за весь 2024 год было проведено 180 внеплановых проверок и 32 профилактические проверки. В 124 случаях были выявлены нарушения — это на 7,8% больше, чем в 2023 году. Количество вынесенных предписаний выросло до 124, из которых 99 исполнены. За год возбуждены 393 административных дела, а сумма штрафов составила 606,4 млн тенге, из которых 425,6 млн уже поступили в бюджет.

Строгий надзор над СЕМ имеет прямой социальный эффект — обеспечивает стабильное тепло-, водо- и электроснабжение, модернизацию инфраструктуры и справедливый тариф. Одним из ярких примеров эффективности контроля стала ситуация в Туркестанской области, где филиал АО "QazaqGaz Aimaq" незаконно взимал плату за подключение газа и пломбирование. Общая сумма неправомерных начислений превышала 163 млн тенге. Суд обязал компанию вернуть эти средства потребителям и уплатить штраф, а процесс возврата сейчас находится на особом контроле регулятора.

КРЕМ МНЭ подчёркивает, что казахстанцы могут обратиться в комитет и его региональные подразделения при нарушении их прав. Контакты доступны на официальном сайте, где работает и онлайн-приёмная.