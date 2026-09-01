В Туркестанской области готовят к запуску завод переработки животноводческого сырья за 9 млрд тенге

В Туркестанской области завершают строительство предприятия по глубокой переработке животноводческого сырья. Первая очередь должна заработать уже в сентябре, передает BAQ.KZ.

Проект реализует компания Huating Biotechnology Co., LTD. Общий объем инвестиций составляет 9 млрд тенге. На первом этапе уже вложено 2,5 млрд тенге, создано 30 постоянных рабочих мест.

Мощность предприятия составит до 5 тыс. тонн жиров и желатиновых компонентов в год. Для производства будут перерабатывать кости скота, поступающие в том числе с местных откормочных площадок.

Строительно-монтажные работы полностью завершены, основное технологическое оборудование уже установлено.

В Минсельхозе рассчитывают, что предприятие поможет сформировать в регионе полноценную цепочку переработки животноводческого сырья. То, что раньше могло оставаться отходом производства, планируют направлять на дальнейшую переработку и выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью.

После запуска первой очереди инвестор намерен расширять линейку продукции. Сейчас рассматривается возможность выпуска кормов, посуды и других изделий из переработанного сырья.

В ведомстве отмечают, что развитие глубокой переработки остается одним из направлений госполитики в АПК. Ставка делается на выпуск продукции внутри страны, расширение производственных мощностей и более полное вовлечение сельскохозяйственного сырья в переработку.